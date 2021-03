Associazioni “pro vita” nei Consultori, Grimaldi (LUV): “Scelta inaccettabile” (Di giovedì 11 marzo 2021) “In piena pandemia, con la terza ondata che divampa, l’Assessore Marrone pensa di operare per la collettività tentando per l’ennesima volta di massacrare la libertà e l’autodeterminazione delle donne. A sconcertare, come sempre, non sono solo l’oscurantismo e il disprezzo verso la libera Scelta delle donne che guidano tutto ciò, ma l’assoluta incapacità di proporre qualcosa di diverso dalla lesione dei diritti di qualcuno, qualcosa che possa aiutare davvero le persone in difficoltà. Alla cosiddetta ‘destra sociale’, evidentemente, i drammi sociali in cui siamo immersi non interessano affatto” – dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, in merito alla nota che secondo fonti giornalistiche sarebbe stata inviata a tutte le Asl per la proroga al 31 marzo del bando per aggiornare gli elenchi delle Associazioni con le ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 11 marzo 2021) “In piena pandemia, con la terza ondata che divampa, l’Assessore Marrone pensa di operare per la collettività tentando per l’ennesima volta di massacrare la libertà e l’autodeterminazione delle donne. A sconcertare, come sempre, non sono solo l’oscurantismo e il disprezzo verso la liberadelle donne che guidano tutto ciò, ma l’assoluta incapacità di proporre qualcosa di diverso dalla lesione dei diritti di qualcuno, qualcosa che possa aiutare davvero le persone in difficoltà. Alla cosiddetta ‘destra sociale’, evidentemente, i drammi sociali in cui siamo immersi non interessano affatto” – dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco, in merito alla nota che secondo fonti giornalistiche sarebbe stata inviata a tutte le Asl per la proroga al 31 marzo del bando per aggiornare gli elenchi dellecon le ...

