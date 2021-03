"Ancora mi vergogno". Sapete cos'ha fatto Fiorello? Aneddoto senza precedenti: quella volta con Maurizio Costanzo... (Di giovedì 11 marzo 2021) Solo belle parole. Maurizio Costanzo, terminato il Festival di Sanremo, ha travolto Fiorello di complimenti. Il marito di Maria De Filippi ha infatti voluto prendere le difese del comico dopo le critiche per il flop della kermesse musicale. I due si conoscono da più di trent'anni, e nel corso della loro amicizia ci sono alcuni aneddoti divertenti che il giornalista sceglie di condividere con il settimanale Chi. Costanzo ricorda, ad esempio, quando Fiorello lo convinse a fare con lui una parodia dei Blues Brothers: “Se mi capita di rivedere quelle immagini Ancora mi diverto, ma Ancora mi vergogno”. Il loro primo incontro - spiega - è avvenuto alla fine degli anni '80 quando Costanzo stava conducendo un'inchiesta sui villaggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Solo belle parole., terminato il Festival di Sanremo, ha travoltodi complimenti. Il marito di Maria De Filippi ha infatti voluto prendere le difese del comico dopo le critiche per il flop della kermesse musicale. I due si conoscono da più di trent'anni, e nel corso della loro amicizia ci sono alcuni aneddoti divertenti che il giornalista sceglie di condividere con il settimanale Chi.ricorda, ad esempio, quandolo convinse a fare con lui una parodia dei Blues Brothers: “Se mi capita di rivedere quelle immaginimi diverto, mami”. Il loro primo incontro - spiega - è avvenuto alla fine degli anni '80 quandostava conducendo un'inchiesta sui villaggi ...

Advertising

SsantiagoF13 : Mi vergogno a discutere ancora con degli inetti su Penaldo - VerderioDebora : @alebohred So ancora tutte le canzoni e non mi vergogno di dirlo ahahaha - Ronnie09522647 : #staseraitalia Eppur si muove! Finalmente un governo che prova a fare qualche cosa, a livello organizzativo, con st… - teuta_59 : RT @DavinoMassimo75: @Peppe24245235 @teuta_59 Siamo nel 2021 e' c'è ancora gente che muore di fame. Scappa dalla propria terra in cerca di… - DavinoMassimo75 : @Peppe24245235 @teuta_59 Siamo nel 2021 e' c'è ancora gente che muore di fame. Scappa dalla propria terra in cerca… -