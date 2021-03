Amici 20, il daytime di oggi: la data ufficiale della prima puntata del serale (Di giovedì 11 marzo 2021) IL daytime DI Amici 20 Nella giornata di oggi, 11 marzo, sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. RAFFAELE ALLA BERLINA Se nel daytime di ieri, 10 marzo, era stata messa alla berlina la ballerina Martina, dalla maestra Celentano, oggi tocca a Raffele, in squadra con Arisa, richiamato da Rudy Zerbi. LEGGI ANCHE Amici 20, la maestra Celentano dà una comunicazione ai ballerini Negli scorsi giorni, Zerbi aveva già fatto qualche nome che non vorrebbe all’interno del serale, tra cui quello di Raffaele. Adesso ha chiamato quasi tutti i cantanti in studio per osservare ed ascoltare per bene, il loro compagno Raffaele. Zerbi ha ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 11 marzo 2021) ILDI20 Nella giornata di, 11 marzo, sono andate in onda altre due puntate deldi ‘20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. RAFFAELE ALLA BERLINA Se neldi ieri, 10 marzo, era stata messa alla berlina la ballerina Martina, dalla maestra Celentano,tocca a Raffele, in squadra con Arisa, richiamato da Rudy Zerbi. LEGGI ANCHE20, la maestra Celentano dà una comunicazione ai ballerini Negli scorsi giorni, Zerbi aveva già fatto qualche nome che non vorrebbe all’interno del, tra cui quello di Raffaele. Adesso ha chiamato quasi tutti i cantanti in studio per osservare ed ascoltare per bene, il loro compagno Raffaele. Zerbi ha ...

Advertising

morphtojade : RT @Iperborea_: Ok, ho finalmente recuperato il daytime di ieri di Amici. Non entro nel merito delle dinamiche, perché è giusto che io non… - lolle_b16 : RT @Loveisl29659016: Personal Opinion: Oggi sono stati i due daytime più inutili della storia di Amici, una noia assurda #Amici20 https://t… - Loveisl29659016 : Personal Opinion: Oggi sono stati i due daytime più inutili della storia di Amici, una noia assurda #Amici20 - stressat4 : musica leggerissima anche nel daytime di amici mi perseguita non mi uscirà mai dalla testa - cali_gc : RT @IEccalla: Ultimo appello ad Amici. Dateci i videoclip alle 18 altrimenti facciamo una rivolta. Grazie,noi siamo sempre fedeli ma ad una… -