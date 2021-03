Adriano Galliani in ospedale per complicazioni da covid 19 (Di giovedì 11 marzo 2021) Purtroppo in Italia la situazione non è semplice e i nuovi casi di contagi da covid 19 aumentano ogni giorno di più. Poche ore fa sono arrivate anche le ultime notizie sulle condizioni di salute di Adriano Galliani ex dirigente del Milan e oggi del Monza . Stando a quanto si apprende, nelle ultime ore Galliani ha subito un aggravamento delle proprie condizioni di salute ed è stato ricoverato a scopo precauzionale in ospedale a causa del covid. Due settimane fa il club brianzolo aveva fatto sapere che Galliani era stato trovato positivo dopo aver effettuato il tampone ed è finito in isolamento domiciliare. Ora i medici hanno deciso precauzionalmente di ricoverarlo in ospedale. Nel corso dei giorni quindi le condizioni di salute dell’ex ad milanista, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 11 marzo 2021) Purtroppo in Italia la situazione non è semplice e i nuovi casi di contagi da19 aumentano ogni giorno di più. Poche ore fa sono arrivate anche le ultime notizie sulle condizioni di salute diex dirigente del Milan e oggi del Monza . Stando a quanto si apprende, nelle ultime oreha subito un aggravamento delle proprie condizioni di salute ed è stato ricoverato a scopo precauzionale ina causa del. Due settimane fa il club brianzolo aveva fatto sapere cheera stato trovato positivo dopo aver effettuato il tampone ed è finito in isolamento domiciliare. Ora i medici hanno deciso precauzionalmente di ricoverarlo in. Nel corso dei giorni quindi le condizioni di salute dell’ex ad milanista, ...

Advertising

MarcoRizzi72 : Adriano Galliani ricoverato causa covid.. Sarei curioso di sapere com'è stato il suo approccio alla malattia.. Zang… - Yogaolic : RT @fanpage: Adriano Galliani ricoverato per complicazioni da #Covid19 - pasqualinipatri : Coronavirus, Adriano Galliani ricoverato in ospedale - Tizio_Original : RT @Eurosport_IT: Adriano Galliani ricoverato in via precauzionale, due settimane dopo aver contratto il #COVID19 ??? - laziopress : Coronavirus, Adriano Galliani ricoverato in ospedale -