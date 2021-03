VIDEO Peter Burling scivola su Te Rehutai! Il timoniere cade durante la regata con Luna Rossa (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si trovano in perfetta parità dopo la prima giornata di regate nella baia di Auckland. Il match race che mette in palio la America’s Cup è fisso sul punteggio di 1-1: i Kiwi si sono imposti nella prima regata, l’equipaggio italiano ha replicato in gara-2 e tiene apertissima la contesa. I padroni di casa erano (e sono…) convinti di vincere facilmente, ma intanto Team Prada Pirelli ha portato a casa un punto e inizia a minare le certezze della corazzata detentrice del trofeo sportivo più antico al mondo. Il Defender era in totale controllo nella gara-1, dopo una partenza sostanzialmente alla pari con gli avversari e condizionata dalla mancata penalità inflitta ai neozelandesi (Luna Rossa aveva tentato l’orzata per sfruttare la regola 11, ma i commissari di giuria non hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)e Team New Zealand si trovano in perfetta parità dopo la prima giornata di regate nella baia di Auckland. Il match race che mette in palio la America’s Cup è fisso sul punteggio di 1-1: i Kiwi si sono imposti nella prima, l’equipaggio italiano ha replicato in gara-2 e tiene apertissima la contesa. I padroni di casa erano (e sono…) convinti di vincere facilmente, ma intanto Team Prada Pirelli ha portato a casa un punto e inizia a minare le certezze della corazzata detentrice del trofeo sportivo più antico al mondo. Il Defender era in totale controllo nella gara-1, dopo una partenza sostanzialmente alla pari con gli avversari e condizionata dalla mancata penalità inflitta ai neozelandesi (aveva tentato l’orzata per sfruttare la regola 11, ma i commissari di giuria non hanno ...

