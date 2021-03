Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2021 ore 08:45 (Di mercoledì 10 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 10 MARZO 2021 ORE 08.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA DALLA Roma FIUMICINO E OSTIENSE E TRA VIA PRENESTINA ALLA A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA NEI DUE SENSI CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR CODE PER TRAFFICO INTENEOS ANCHE SU VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AI CANTIERI. CONTINUANO I LAVORI SULLA Roma-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 10 MARZOORE 08.35 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA INTERNA ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA LA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA DALLAFIUMICINO E OSTIENSE E TRA VIA PRENESTINA ALLA A24 SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA CASSIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOMBA DI NERONE E LA STORTA NEI DUE SENSI CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA DA SPINACETO AL RACCORDO IN DIREZIONE EUR CODE PER TRAFFICO INTENEOS ANCHE SU VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA PASSIAMO AI CANTIERI. CONTINUANO I LAVORI SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico