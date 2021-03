Viabilità Milano, più abbonati a BikeMi ma l’uso crolla: -40% (Di mercoledì 10 marzo 2021) MILANO – I numeri nel 2020 per quanto riguarda bikeMi, il servizio di ‘bici condivisa’ della città di Milano grazie alla collaborazione tra Comune meneghino e Atm (operativo durante tutto l’anno) offrono un quadro contrastante: se i ‘nuovi’ abbonamenti annuali hanno fatto registrare un aumento (+28%, 9.842 contro i 7.670 del 2019), c’è invece da registrare un calo dei ‘prelievi’ effettivi. Da quanto si evince dai dati di utilizzo c’è una contrazione del 40% rispetto alle ‘pedalate condivise’ effettuate in città del 2019. Leggi su dire (Di mercoledì 10 marzo 2021) MILANO – I numeri nel 2020 per quanto riguarda bikeMi, il servizio di ‘bici condivisa’ della città di Milano grazie alla collaborazione tra Comune meneghino e Atm (operativo durante tutto l’anno) offrono un quadro contrastante: se i ‘nuovi’ abbonamenti annuali hanno fatto registrare un aumento (+28%, 9.842 contro i 7.670 del 2019), c’è invece da registrare un calo dei ‘prelievi’ effettivi. Da quanto si evince dai dati di utilizzo c’è una contrazione del 40% rispetto alle ‘pedalate condivise’ effettuate in città del 2019.

