Un pezzo di Internet è andato in fiamme. L'incendio che ha messo in crisi il mondo del cloud (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nella notte tra il 9 e il 10 marzo un pezzo di Internet è andato letteralmente in fiamme, mettendo in crisi il mondo del cloud. Un grande incendio ha colpito un edificio della società Ovh, specializzata in server informatici, a Strasburgo: lo ha annunciato la prefettura del Basso Reno. L'incendio, scoppiato intorno all?1 del mattino e circoscritto intorno alle 7, ha visto mobilitati un centinaio di vigili del fuoco nel distretto di Port du Rhin, a est del capoluogo alsaziano, non lontano dal confine tedesco. La prefettura ha escluso che ci siano state vittime. "Tutti sono sani e salvi", ha twittato Octave Klaba, il fondatore di OVHcloud. I vigili del fuoco hanno lavorato per impedire che l'incendio,

