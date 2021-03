Un gruppo di hacker ha violato 150mila telecamere di sorveglianza, tra cui alcune di Tesla (Di mercoledì 10 marzo 2021) telecamere di videosorveglianza (Pixabay)Un collettivo internazionale di hacker ha attaccato l’azienda di videosorveglianza californiana Verkada, ottenendo l’accesso agli archivi di oltre 150mila telecamere di sicurezza poste all’interno di aziende, ospedali, prigioni, scuole e distretti di polizia. Tra le imprese coinvolte anche la società di content delivery network e provider di servizi di hosting Cloudflare e circa 222 videocamere poste in fabbriche e magazzini di Tesla. Tra le informazioni sottratte a Verkada vi sono l’elenco completo dei loro clienti e i dati delle persone identificate dai sistemi di riconoscimento facciale installati in alcune camere. L’attacco, avvenuto a pochi giorni di distanza dalla violazione del sistema di Microsoft ... Leggi su wired (Di mercoledì 10 marzo 2021)di video(Pixabay)Un collettivo internazionale diha attaccato l’azienda di videocaliforniana Verkada, ottenendo l’accesso agli archivi di oltredi sicurezza poste all’interno di aziende, ospedali, prigioni, scuole e distretti di polizia. Tra le imprese coinvolte anche la società di content delivery network e provider di servizi di hosting Cloudflare e circa 222 videocamere poste in fabbriche e magazzini di. Tra le informazioni sottratte a Verkada vi sono l’elenco completo dei loro clienti e i dati delle persone identificate dai sistemi di riconoscimento facciale installati incamere. L’attacco, avvenuto a pochi giorni di distanza dalla violazione del sistema di Microsoft ...

