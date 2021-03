Un colpo alla Catalogna | le acque si increspano per il Governo Sanchez

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Nonostante la buona volontà politica dei socialisti spagnoli e deldi tentare una strada negoziata per risolvere la crisi territoriale ini miasmi della stagione insurrezionale culminata con il Referendum del 1° Ottobre del 2017 considerato illegale e soffocato dagli interventi polizieschi non finiscono di perpetuare il carattere emergenziale e conflittuale del problema politico. Quasi all’unisono, le decisioni della Giustizia Spagnola e del Parlamento Europeo riportano alle cronache i leader politici dell’indipendentismo più per ragioni di carattere giudiziario che per ragioni politiche. Il giudice della sorveglianza carceraria che aveva giurisdizione sullo status dei leader indipendentisti che avevano ottenuto, dopo due anni e mezzo di detenzione, il permesso della semi-libertà ha revocato gli stessi ...