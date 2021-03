Tha Supreme, Gaia e Madame su Forbes tra gli under 30 leader del futuro (Di mercoledì 10 marzo 2021) Tha Supreme, Gaia e Madame su Forbes sono nell’elenco dei 100 giovani numeri 1, leader del futuro. Non solo loro: nella classifica delle 100 personalità di spicco compare anche l’attrice Matilda De Angelis, recentemente vista in TV e al Festival di Sanremo 2021. Alla stessa edizione del Festival hanno partecipato due delle nominate nell’elenco: Gaia Gozzi (23 anni) in gara con Cuore Amaro, e Madame (19 anni) in gara con il brano Voce. Due delle giovani artiste più apprezzate degli ultimi anni, due delle poche donne in gara nella categoria dei Campioni del Festival di Sanremo, due delle più giovani cantanti della competizione canora: Gaia e Madame compaiono anche nell’elenco di Forbes dei 100 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Thasusono nell’elenco dei 100 giovani numeri 1,del. Non solo loro: nella classifica delle 100 personalità di spicco compare anche l’attrice Matilda De Angelis, recentemente vista in TV e al Festival di Sanremo 2021. Alla stessa edizione del Festival hanno partecipato due delle nominate nell’elenco:Gozzi (23 anni) in gara con Cuore Amaro, e(19 anni) in gara con il brano Voce. Due delle giovani artiste più apprezzate degli ultimi anni, due delle poche donne in gara nella categoria dei Campioni del Festival di Sanremo, due delle più giovani cantanti della competizione canora:compaiono anche nell’elenco didei 100 ...

polveredicolori : @Ciastenkidrauhl a me basta non collabori con tha supreme e guè e sto apposto - zapomnieniia : @tpwk_tommoway_ non dimenticare il fr?? tha supreme - zapomnieniia : bruh per caso capo plaza, sfera, tha supreme o chi cazzo segui sa della tua esistenza? no fammi capire - _ilciba_ : @gaiaxloueh Gua10, di Tha supreme feat lazza :) - ponnynonpony : Se non avete mai sentito Goddamn di tha Supreme non siete mie amiche -

Ultime Notizie dalla rete : Tha Supreme Under 30 di Forbes Italia per il 2021: l'elenco completo ... Gaia Gozzi Madame Chris Nolan Enrico Saverio Pagano Tha Supreme Science: Alessandro Benetton Giulio De Angeli Giovanni Pandolfi Bartoletto Giacomo Valle Vanessa Zema Venture Capital: Riccardo ...

Gaia e Madame sono tra i 100 giovani leader del futuro secondo Forbes Gaia e Madame sono tra i 100 giovani leader del futuro secondo Forbes insieme all'altra star del Festival di Sanremo 2021 Matilda De Angelis e Tha Supreme. La lista dei 100 'number one' disegna l'Italia che sarà. 'Aspetta, cosa?', esclama Gaia Gozzi, 'Sono su Forbes Italia tra i 100 giovani Under 30 che stanno cambiando il game! Non ci credo,...

Chi è tha Supreme: il giovanissimo trapper dietro all’avatar con la felpa viola Thesocialpost.it Gaia e Madame tra i 100 leader del futuro secondo Forbes Italia Ma c’è spazio anche per il mondo dell’urban e dell’hip hop italiano, rappresentato da Madame, che sul palco dell’Ariston ha vinto il premio per il miglior testo grazie a Voce, da tha Supreme, il ...

Gaia e Madame sono tra i 100 giovani leader del futuro secondo Forbes Nella lista anche l'altra star di Sanremo Matilda De Angelis e Tha Supreme 10-03-2021 Gaia e Madame sono tra i 100 giovani leader del futuro secondo Forbes insieme all'altra star del Festival di Sanre ...

