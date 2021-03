(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – E’ stata eseguita stamane dalla Sezione di SalernoPolizia Postale e dalla Sezione di Polizia Giudiziaria presso la ProcuraRepubblica per i minorenni di Salerno un’ordinanza cautelare, con la quale il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta del ProcuratoreRepubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, dr.ssa Patrizia Imperato, ha disposto la misura coercitiva del “collocamento in” nei confronti di un diciassettenne residente nella Provincia di Salerno. Il provvedimento attiene ad un episodio di revenge porn – ovvero ad una condotta, prevista dall’art. 612-ter del codice penale, di abuso sessuale basato sulla diffusione diintime distribuite senza il consensopersona ritratta – ...

anteprima24 : ** Tappezza il paese con #Immagini della #Ex 13enne: 17enne finisce in #Comunità ** -

Ultime Notizie dalla rete : Tappezza paese

LA NAZIONE

L'unico festival al mondo di canzoni, peraltro inutili, che dura una settimana, mobilita l'intero...La da un anno, da quando si sono separati. L'ultima umiliazione due giorni fa: ha tappezzato la città dove vive con una serie di foto in cui la sua ex, saluta un uomo con un bacio. La donna le ha ...Per motivi legati ad una abietta gelosia, il giovane inquisito, con il chiaro intento di umiliare e svergognare la ex fidanzata tredicenne, ha tappezzato le strade del paese in cui la minore risiede ...Marco Molendini per Dagospia marco molendini foto di bacco Sostanzialmente ha ragione Brindani: chissenefrega. Resta il mistero italiano di Sanremo. L'unico festival al mondo di canzoni, peraltro inut ...