Sputnik, Bassetti spiega come aggirare l'Ema per usarlo in Italia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Alfie Borromeo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive al San Martino di Genova, ha spiegato a QN come aggirare l'Ema e dare il via alla somministrazione del vaccino russo, lo Sputnik, anche in Italia. "C'è una legge che lo permette – ha spiegato -: siamo in guerra, abbiamo bisogno di vaccini e ne abbiamo bisogno subito". Secondo Bassetti è opportuno che l'Ema si dia "una mossa" e acceleri le procedure, perché "non siamo più in tempo di pace ma di guerra: quello che si faceva prima in un mese adesso si deve fare in due giorni". L'alternativa, secondo il direttore della clinica di Malattie infettive al San Martino di Genova, è ricorrere alla legge 648 del 1996, che permette di utilizzare ...

