Smart working, congedo, bonus baby sitter: a chi spettano, i requisiti (Di mercoledì 10 marzo 2021) Smart working, indennità per i genitori, congedi parentali straordinari, bonus baby sitter. Sono le misure che il governo intende introdurre nel decreto sostegno a favore delle famiglie, alle prese con le emergenze connesse all’epidemia di covid e alla chiusura delle scuole. Il quadro è stato illustrato dal ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti, rispondendo al Question Time alla Camera. “Il governo sta lavorando per introdurre, nel decreto sostegni di prossima emanazione, diverse misure in supporto ai compiti di cura, educazione dei figli in tutti i casi di sospensione dell’attività didattica in presenza”, ha spiegato. “Vogliamo tutelare tutti i lavoratori per assicurare il diritto dei minori ad avere accanto figure adulte nel percorso educativo. Si conferma – continua – il diritto al lavoro ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021), indennità per i genitori, congedi parentali straordinari,. Sono le misure che il governo intende introdurre nel decreto sostegno a favore delle famiglie, alle prese con le emergenze connesse all’epidemia di covid e alla chiusura delle scuole. Il quadro è stato illustrato dal ministro per le Pari Opportunità Elena Bonetti, rispondendo al Question Time alla Camera. “Il governo sta lavorando per introdurre, nel decreto sostegni di prossima emanazione, diverse misure in supporto ai compiti di cura, educazione dei figli in tutti i casi di sospensione dell’attività didattica in presenza”, ha spiegato. “Vogliamo tutelare tutti i lavoratori per assicurare il diritto dei minori ad avere accanto figure adulte nel percorso educativo. Si conferma – continua – il diritto al lavoro ...

