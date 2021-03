Serie A, dove vedere le partite della 27^ giornata in tv (Di mercoledì 10 marzo 2021) dove vedere le partite di Serie A 2020-2021 giornata per giornata. La suddivisione dei diritti tra Sky e Dazn, gli anticipi e i posticipi. Serie A, dove vederla? Ecco la risposta aggiornata giornata dopo giornata per sapere se le gare saranno trasmesse su Sky o Dazn. Lazio-Crotone, venerdì 12 ore 15 – SKYAtalanta-Spezia, venerdì 12 ore 20.45 – SKY Sassuolo-Verona, sabato 13 ore 15.00 – SKYBenevento-Fiorentina, sabato 13 ore 18.00 – SKYGenoa-Udinese, sabato 13 ore 20.45 – DAZN1 Bologna-Sampdoria, domenica 14 ore 12.30 – DAZN Parma-Roma, domenica 14 ore 15.00 – DAZN Torino-Inter, domenica 14 ore 15.00 – SKYCagliari-Juventus, domenica 14 ore 18.00 – SKYMilan-Napoli, domenica 14 ore 20.45 – ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 marzo 2021)lediA 2020-2021per. La suddivisione dei diritti tra Sky e Dazn, gli anticipi e i posticipi.A,vederla? Ecco la risposta agdopoper sapere se le gare saranno trasmesse su Sky o Dazn. Lazio-Crotone, venerdì 12 ore 15 – SKYAtalanta-Spezia, venerdì 12 ore 20.45 – SKY Sassuolo-Verona, sabato 13 ore 15.00 – SKYBenevento-Fiorentina, sabato 13 ore 18.00 – SKYGenoa-Udinese, sabato 13 ore 20.45 – DAZN1 Bologna-Sampdoria, domenica 14 ore 12.30 – DAZN Parma-Roma, domenica 14 ore 15.00 – DAZN Torino-Inter, domenica 14 ore 15.00 – SKYCagliari-Juventus, domenica 14 ore 18.00 – SKYMilan-Napoli, domenica 14 ore 20.45 – ...

