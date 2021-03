Serena Williams, la prima campagna fashion con sua figlia Olympia (Di mercoledì 10 marzo 2021) A un anno dal suo debutto come ambasciatrice globale di Stuart Weitzman, in occasione dell’iniziativa filantropica con Vital Voices Global Partnership – a sostegno dell’empowerment femminile – Serena Williams è stata protagonista di una seconda e significativa «prima volta» per il brand: la celebre atleta infatti, è il volto della nuova collezione Primavera/Estate 2021, focalizzata su stivali leggeri e sandali estivi, assieme a sua figlia di soli tre anni, Alexis Olympia Ohanian Jr. La campagna che ha svelato la gamma della nuova stagione è intitolata Footsteps To Follow, e non è un caso che sia stata lanciata nel mese in cui vengono celebrati i diritti delle donne. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 10 marzo 2021) A un anno dal suo debutto come ambasciatrice globale di Stuart Weitzman, in occasione dell’iniziativa filantropica con Vital Voices Global Partnership – a sostegno dell’empowerment femminile – Serena Williams è stata protagonista di una seconda e significativa «prima volta» per il brand: la celebre atleta infatti, è il volto della nuova collezione Primavera/Estate 2021, focalizzata su stivali leggeri e sandali estivi, assieme a sua figlia di soli tre anni, Alexis Olympia Ohanian Jr. La campagna che ha svelato la gamma della nuova stagione è intitolata Footsteps To Follow, e non è un caso che sia stata lanciata nel mese in cui vengono celebrati i diritti delle donne.

