Sempre più probabile l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juve (Di mercoledì 10 marzo 2021) In seguito all’ennesima eliminazione (questa volta agli ottavi di finale) della Juventus dalla Champions League, avvenuta ieri sera all’Allianz Stadium contro il Porto, il futuro ed il rapporto con la stella Cristiano Ronaldo sembrano essere giunti al capolinea. La ‘Vecchia Signora’ e il campione portoghese si diranno quasi sicuramente addio al termine della stagione in corso. Il club pare sia arrivato a fine ciclo e dunque necessita di un rinnovamento: ad oggi CR7 costa alla Juve 85 milioni di euro all’anno, tra stipendio lordo ed ammortamento. L’attaccante bianconero fu ingaggiato nel 2018 con l’obiettivo di far compiere al club torinese la grande impresa della conquista della coppa “dalle grandi orecchie”. Purtroppo, malgrado numeri personali da invidia (92 reti in 121 partite tra ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) In seguito all’ennesima eliminazione (questa volta agli ottavi di finale) dellantus dChampions League, avvenuta ieri sera all’Allianz Stadium contro il Porto, il futuro ed il rapporto con la stellasembrano essere giunti al capolinea. La ‘Vecchia Signora’ e il campione portoghese si diranno quasi sicuramente addio al termine della stagione in corso. Il club pare sia arrivato a fine ciclo e dunque necessita di un rinnovamento: ad oggi CR7 costa85 milioni di euro all’anno, tra stipendio lordo ed ammortamento. L’attaccante bianconero fu ingaggiato nel 2018 con l’obiettivo di far compiere al club torinese la grande impresa della conquista della coppa “dalle grandi orecchie”. Purtroppo, malgrado numeri personali da invidia (92 reti in 121 partite tra ...

Advertising

Inter : ?? | COMPLEANNO Oggi compie gli anni uno dei fotogr… attaccanti più forti di sempre! Tanti auguri @SamuelEtoo ???? - caritas_milano : La pandemia ci ha mostrato il volto di un mondo malato. Siamo da sempre al fianco delle famiglie in difficoltà ma… - pfmajorino : È sconcertante quel che stanno vivendo vari cittadini con più di ottant'anni in #Lombardia. Ovvio che non sia sempr… - percipiscogsepp : RT @rrosasenzaspine: Buongiorno con le Daylia che mi mancano sempre di più ???? #prelemi #mellos #daylia - SaudadeSte : RT @IldiariodiJess: Sono sempre più convinta che solo chi conosce quel mostro chiamato ansia riesca a capire le reali difficoltà, limiti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Ferrari: le più costose di sempre battute ad aste pubbliche autoblog.it