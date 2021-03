Scienze Aziendali Isfoa a Enrico Carugo | è al top tra i consulenti immobiliari

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Stefano Masullo, magnifico rettore, ha conferito adil Diploma di Tecnico in Economia e Tecnica della Comunicazione. Il titolo, rilasciato dalla facoltà di, contempla la specializzazione in Valutazione dei Patrimoni. Il conferimento è avvenuto nel corso di una cerimonia riservata nella prestigiosa sede milanese di Remax Class.ha frequentato l’intero ciclo di lezioni, superato il lavoro finale. E’ risultato tra i migliori e più profittevoli discenti del proprio corso. L’insignito è, per risultati operativi raggiunti, tra i più importantidi Remax Class. Opera presso la sede di Rho. La struttura è affiliata a Remax Italia, primario ...

federicaflo : Oggi si laurea una mia amica in Scienze Aziendali alla @SapienzaRoma una ragazza di origine straniera che ha fatto… - univca : Mercoledì 11 marzo alle 16 il webinar 'Next Generation Sardegna: opportunità da sfruttare al meglio' organizzato da…

