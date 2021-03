Ripartiamo, dopo il disastro Strasburgo, il più grave incendio nella storia dell'informatica: il nostro sito fra le migliaia del server distrutto (Di mercoledì 10 marzo 2021) La scorsa notte un devastante incendio ha distrutto buona parte del datacenter OVH di Strasburgo. È sede di quattro giganteschi server, uno dei quali praticamente carbonizzato. Uno danneggiato parzialmente. In salvo gli altri due. Il server andato perso è quello al quale era agganciato www.noinotizie.it che, come migliaia di altri siti internet italiani ed europei, oggi è alle prese con questo danno incalcolabile. Grazie all’opera di Cognita che cura in ambito tecnologico l’andamento del nostro giornale online, nel giro di circa diciotto ore siamo nuovamente online, dato il trasferimento ad un altro server. Ripartiamo. Nel primo anniversario del lockdown nazionale, oggi un altro tipo di lockdown è toccato (anche) a noi. Ma ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 10 marzo 2021) La scorsa notte un devastantehabuona parte del datacenter OVH di. È sede di quattro giganteschi, uno dei quali praticamente carbonizzato. Uno danneggiato parzialmente. In salvo gli altri due. Ilandato perso è quello al quale era agganciato www.noinotizie.it che, comedi altri siti internet italiani ed europei, oggi è alle prese con questo danno incalcolabile. Grazie all’opera di Cognita che cura in ambito tecnologico l’andamento delgiornale online, nel giro di circa diciotto ore siamo nuovamente online, dato il trasferimento ad un altro. Nel primo anniversario del lockdown nazionale, oggi un altro tipo di lockdown è toccato (anche) a noi. Ma ...

