Resident Evil Village, Capcom avverte i giocatori sulle e-mail inviate per l'acceso anticipato: si tratta di una truffa (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ci risiamo: non appena un gioco sta per uscire iniziano le truffe. Questa volta si tratta di Resident Evil Village. Una e-mail inviata dall'indirizzo di posta no-reply (at) Capcom (dot) com informa i giocatori di un accesso anticipato e per partecipare si chiede di fare determinate azioni. Ora arriva Capcom a chiarire la situazione: l'azienda ha affermato che non sta inviando messaggi alle persone in questo modo e nessun'altra società lavora per loro conto. Capcom ha avvertito le persone che hanno ricevuto queste e-mail di eliminarle immediatamente senza scaricare alcun file. "Stiamo inviando questo messaggio perché siamo stati informati che attualmente circolano e-mail che fingono di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ci risiamo: non appena un gioco sta per uscire iniziano le truffe. Questa volta sidi. Una e-inviata dall'indirizzo di posta no-reply (at)(dot) com informa idi un accessoe per partecipare si chiede di fare determinate azioni. Ora arrivaa chiarire la situazione: l'azienda ha affermato che non sta inviando messaggi alle persone in questo modo e nessun'altra società lavora per loro conto.ha avvertito le persone che hanno ricevuto queste e-di eliminarle immediatamente senza scaricare alcun file. "Stiamo inviando questo messaggio perché siamo stati informati che attualmente circolano e-che fingono di ...

