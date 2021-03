Quante posizioni ha guadagnato nel ranking ATP Jannik Sinner? E se vincesse a Marsiglia… (Di mercoledì 10 marzo 2021) Jannik Sinner con molte meno sofferenze rispetto al match di primo turno contro il francese Gregoire Barrere supera nel secondo round l’altro transalpino Hugo Gaston (n.166 del mondo e wild card) nel confronto valido per il torneo ATP di Marsiglia. Sul veloce indoor d’Oltralpe l’altoatesino è stato protagonista di una prestazione più solida rispetto alla sfida precedente, conclusa per 6-4 6-1, agevolato anche da un Gaston falloso e troppo poco penetrante con il suo gioco da fondo. Un risultato che quindi è valso a Jannik la top-30 virtuale (n.30 del mondo), miglior posizione in carriera per l’azzurrino. L’appetito vien mangiando, ma le difficoltà non saranno poche. Sì, perché nei quarti di finale il nostro portacolori dovrà confermarsi con il vincente della sfida tra il bielorusso Egor Gerasimov, n.76 del ranking, e il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021)con molte meno sofferenze rispetto al match di primo turno contro il francese Gregoire Barrere supera nel secondo round l’altro transalpino Hugo Gaston (n.166 del mondo e wild card) nel confronto valido per il torneo ATP di Marsiglia. Sul veloce indoor d’Oltralpe l’altoatesino è stato protagonista di una prestazione più solida rispetto alla sfida precedente, conclusa per 6-4 6-1, agevolato anche da un Gaston falloso e troppo poco penetrante con il suo gioco da fondo. Un risultato che quindi è valso ala top-30 virtuale (n.30 del mondo), miglior posizione in carriera per l’azzurrino. L’appetito vien mangiando, ma le difficoltà non saranno poche. Sì, perché nei quarti di finale il nostro portacolori dovrà confermarsi con il vincente della sfida tra il bielorusso Egor Gerasimov, n.76 del, e il ...

