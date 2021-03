Presentata la monoposto della scuderia del cavallino rampante (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuova monoposto in casa Ferrari con l’arrivo della SF21 che scenderà in pista nel prossimo mondiale di Formula 1. Ferrari, Presentata la SF21: nuovi dettagli verdi sulla livrea su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 11 marzo 2021) Nuovain casa Ferrari con l’arrivoSF21 che scenderà in pista nel prossimo mondiale di Formula 1. Ferrari,la SF21: nuovi dettagli verdi sulla livrea su Notizie.it.

Advertising

GDeccia : RT @rtl1025: ??? La nuova vettura #Ferrari per la stagione 2021 si chiamerà SF21 - mire99486967 : RT @rtl1025: ??? La nuova vettura #Ferrari per la stagione 2021 si chiamerà SF21 - rtl1025 : ??? La nuova vettura #Ferrari per la stagione 2021 si chiamerà SF21 - agronolanonews : ?? #Formula1 E' stata presentata ufficialmente la SF21. La nuova monoposto #Ferrari sarà al via del Mondiale 2021 co… - puntodincontro : Presentata la nuova monoposto Ferrari di F1 -