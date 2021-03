Patto di Stabilità, Dombrovskis: clausola di salvaguardia attiva fino alla fine del 2022 (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis ha detto nel corso di un suo intervento al Parlamento europeo che la clausola di salvaguardia del Patto di Stabilità in base alle prospettive economiche dell’Ue resterà attiva fino alla fine del 2022, ma non nel 2023. “La decisione se disattivare o portare avanti la clausola di salvaguardia deve essere presa in base all’analisi dell’economia generale, il criterio principale deve essere se l’output economico ha raggiunto il livello pre-crisi del 2019. Secondo le nostre previsioni il PIL dovrebbe arrivare a livello del 2019 per la metà del 2022 e sulla base di questa previsione la ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Il vicepresidente della Commissione Ue Valdisha detto nel corso di un suo intervento al Parlamento europeo che ladideldiin base alle prospettive economiche dell’Ue resteràdel, ma non nel 2023. “La decisione se disre o portare avanti ladideve essere presa in base all’analisi dell’economia generale, il criterio principale deve essere se l’output economico ha raggiunto il livello pre-crisi del 2019. Secondo le nostre previsioni il PIL dovrebbe arrivare a livello del 2019 per la metà dele sulla base di questa previsione la ...

