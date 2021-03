Paolo Bonolis torna in Rai? Il suo contratto con Mediaset non sarà rinnovato (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paolo Bonolis è tra i conduttori più amati dei palinsesti televisivi sia Rai sia Mediaset. Lui, infatti, è annoverato tra gli artisti che hanno spaziato in tutte e due le emittenti televisive riuscendo a destreggiarsi molto bene nei vari incarichi che gli sono stati affidati. Ebbene, alla fine di quest’anno scadrà il suo contratto con la rete del Biscione e, a quanto pare, non verrà rinnovato. Tale indiscrezione sta lasciando sempre più spazio all’ipotesi secondo la quale il presentatore possa tornare nuovamente in Rai. Al momento, però, non ci sono certezze a riguardo, in quanto bisognerà attendere prima l’effettiva scadenza del contratto con la rete di Pier Silvio Berlusconi. Pertanto, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti in ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 10 marzo 2021)è tra i conduttori più amati dei palinsesti televisivi siasia. Lui, infatti, è annoverato tra gli artisti che hanno spaziato in tutte e due le emittenti televisive riuscendo a destreggiarsi molto bene nei vari incarichi che gli sono stati affidati. Ebbene, alla fine di quest’anno scadrà il suocon la rete del Biscione e, a quanto pare, non verrà. Tale indiscrezione sta lasciando sempre più spazio all’ipotesi secondo la quale il presentatore possare nuovamente in. Al momento, però, non ci sono certezze a riguardo, in quanto bisognerà attendere prima l’effettiva scadenza delcon la rete di Pier Silvio Berlusconi. Pertanto, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti in ...

