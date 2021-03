Paolo Bonolis racconta di quando Freddie Mercury ci provò con lui (Di mercoledì 10 marzo 2021) Paolo Bonolis è tornato al timone di Avanti Un Altro e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlato della sua carriera, dei suoi esordi ad oggi. Tra le tante cose il presentatore ha ricordato di quando Freddie Mercury lo corteggiò durante una cena. “Mi fece capire che voleva trascorrere tempo con me, ma io gli ho fatto capire che non volevo. Mi chiese l’ indirizzo, diedi quello di mia madre: un anno e mezzo dopo mi fece avere due biglietti per il famoso concerto di Wembley. Fu uno spettacolo davvero strepitoso”. Capisco Freddie, anche perché Paolo Bonolis da giovane era davvero tanta roba… Paolo Bonolis aveva già raccontato a Mara Venier e a Tv Sorrisi e Canzoni del ... Leggi su biccy (Di mercoledì 10 marzo 2021)è tornato al timone di Avanti Un Altro e per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha parlato della sua carriera, dei suoi esordi ad oggi. Tra le tante cose il presentatore ha ricordato dilo corteggiò durante una cena. “Mi fece capire che voleva trascorrere tempo con me, ma io gli ho fatto capire che non volevo. Mi chiese l’ indirizzo, diedi quello di mia madre: un anno e mezzo dopo mi fece avere due biglietti per il famoso concerto di Wembley. Fu uno spettacolo davvero strepitoso”. Capisco, anche perchéda giovane era davvero tanta roba…aveva giàto a Mara Venier e a Tv Sorrisi e Canzoni del ...

