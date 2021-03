Muti al Donizetti con l’Orchestra Cherubini: “Aprite i teatri, fatelo per le giovani generazioni” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ore 16 di mercoledì (10 marzo): il sole splende e il cielo sopra Bergamo è sereno. Nel cuore della città, il Teatro Donizetti è stupendo, nonostante la presenza del cantiere adiacente. Prima ancora di varcare la soglia del foyer, le maschere mostrano al pubblico la strada per le gallerie. Dentro al teatro si sente l’immancabile suono di strumenti che vengono accordati dai musicisti. È il segnale che il concerto sta per cominciare. Il direttore entra e sale sulla pedana. Lui e tutta l’Orchestra insieme fanno un gran respiro. La musica inizia, sono le note del “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti. I sessanta orchestrali presenti sul palcoscenico sono talmente in armonia tra loro da sembrare una cosa unica, una melodia che fa dimenticare tutto il resto. Basta però riaprire gli occhi per essere di nuovo catapultati nella realtà. La platea ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ore 16 di mercoledì (10 marzo): il sole splende e il cielo sopra Bergamo è sereno. Nel cuore della città, il Teatroè stupendo, nonostante la presenza del cantiere adiacente. Prima ancora di varcare la soglia del foyer, le maschere mostrano al pubblico la strada per le gallerie. Dentro al teatro si sente l’immancabile suono di strumenti che vengono accordati dai musicisti. È il segnale che il concerto sta per cominciare. Il direttore entra e sale sulla pedana. Lui e tuttainsieme fanno un gran respiro. La musica inizia, sono le note del “Don Pasquale” di Gaetano. I sessanta orchestrali presenti sul palcoscenico sono talmente in armonia tra loro da sembrare una cosa unica, una melodia che fa dimenticare tutto il resto. Basta però riaprire gli occhi per essere di nuovo catapultati nella realtà. La platea ...

