Microsoft Edge Dev: novità versione 90.0.818.0 (Di mercoledì 10 marzo 2021) La variante Dev del browser Microsoft Edge si è recentemente aggiornata alla versione 90.0.818.0 implementando alcune novità. novità in questa versione Ordine raccolte: adesso è possibile ordinare l'elenco delle Raccolte. Drag and Drop download: aggiunta la possibilità di trascinare i file scaricati dall'elenco nel popup Download in pagine web o cartelle. Adesso è possibile cercare manualmente i dati di riempimento automatico premendo il tasto /. Implementata un'opzione per disabilitare il popup "Disabilita Estensioni in Modalità Sviluppatore". Il rilascio del nuovo menu a comparsa dei download è stato completato. Completato il rilascio della funzionalità "Potenziamento all'avvio". Download Per installare la nuova versione di Microsoft ...

