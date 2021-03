Meghan, Beyoncé si schiera al suo fianco: “Grazie per il tuo coraggio” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le dichiarazioni rilasciate a Oprah Winfrey da Meghan Markle e Harry hanno lasciato tutto il mondo a bocca aperta. Tra i numerosi telespettatori che hanno visto la celebre intervista CBS, già passata alla storia, anche tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. E, tra questi, anche la pop star Beyoncé. Le parole di Meghan, come previsto, non sono passate inosservate. Sono, infatti, state molto dure e hanno rivelato la sua grande sofferenza nel periodo che è seguito al suo matrimonio, in cui ha vissuto a stretto contatto con la Famiglia Reale facendo parte dei membri senior, cioè coloro che svolgono funzioni e prendono parte ad impegni istituzionali per conto della Corona. Sofferenze che hanno portato all’addio di Meghan e Harry alla Regina e agli membri, per trasferirsi rapidamente negli Stati Uniti. La Markle, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 marzo 2021) Le dichiarazioni rilasciate a Oprah Winfrey daMarkle e Harry hanno lasciato tutto il mondo a bocca aperta. Tra i numerosi telespettatori che hanno visto la celebre intervista CBS, già passata alla storia, anche tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. E, tra questi, anche la pop star. Le parole di, come previsto, non sono passate inosservate. Sono, infatti, state molto dure e hanno rivelato la sua grande sofferenza nel periodo che è seguito al suo matrimonio, in cui ha vissuto a stretto contatto con la Famiglia Reale facendo parte dei membri senior, cioè coloro che svolgono funzioni e prendono parte ad impegni istituzionali per conto della Corona. Sofferenze che hanno portato all’addio die Harry alla Regina e agli membri, per trasferirsi rapidamente negli Stati Uniti. La Markle, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Una 'regina' tende la mano alla duchessa: 'Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership', ha mandato a dir… - globalistIT : La popstar ha dato il suo sostegno alla duchessa di Sussex - CorriereQ : Intervista Oprah, Beyonce’ ringrazia Meghan per il coraggio - AndySportWomen : RT @Agenzia_Ansa: Una 'regina' tende la mano alla duchessa: 'Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership', ha mandato a dire Beyo… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Una 'regina' tende la mano alla duchessa: 'Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership', ha mandato a dire Beyo… -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Beyoncé Beyoncé ringrazia Meghan Markle per l'intervista shock: 'Grazie per il tuo coraggio' Il messaggio di Beyoncé arriva pochi giorni dopo l'intervista bomba di Meghan e del principe Harry con Oprah Winfrey. Ieri Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione a nome della Regina ...

Kate Middleton rompe il silenzio sulle accuse choc di Meghan Markle: rapporti tesi tra le due 'Grazie Meghan per il tuo coraggio e la tua leadership. Siamo tutti rafforzati e ispirati da te' ha scritto Beyoncé . Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram ...

Le 10 migliori cover incise da Johnny Cash Rolling Stone Italia Il messaggio diarriva pochi giorni dopo l'intervista bomba die del principe Harry con Oprah Winfrey. Ieri Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione a nome della Regina ...'Grazieper il tuo coraggio e la tua leadership. Siamo tutti rafforzati e ispirati da te' ha scritto. Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram ...