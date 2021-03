Mario Ermito sente Dayane Mello e svela come sta dopo il lutto (Di mercoledì 10 marzo 2021) Mario Ermito ha sentito telefonicamente Dayane Mello che, finito il GF Vip, deve fare i conti con il lutto di suo fratello. Ecco le parole di Ermito su come sta l’ex gieffina. A distanza di poco più di una settimana dalla finale del Grande Fratello Vip 5 sono tanti i gieffini preoccupati delle condizioni di Dayane Mello, tra cui Mario Ermito. L’ex concorrente del GF Vip infatti ha raggiunto telefonicamente la modella per accettarsi che stesse bene dopo il ritorno a casa senza il fratello, morto in un incidente stradale in Brasile mentre Dayane si trovava nella Casa del reality. Ecco che cosa ha detto Ermito. Ha lasciato tutti senza ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 10 marzo 2021)ha sentito telefonicamenteche, finito il GF Vip, deve fare i conti con ildi suo fratello. Ecco le parole disusta l’ex gieffina. A distanza di poco più di una settimana dalla finale del Grande Fratello Vip 5 sono tanti i gieffini preoccupati delle condizioni di, tra cui. L’ex concorrente del GF Vip infatti ha raggiunto telefonicamente la modella per accettarsi che stesse beneil ritorno a casa senza il fratello, morto in un incidente stradale in Brasile mentresi trovava nella Casa del reality. Ecco che cosa ha detto. Ha lasciato tutti senza ...

