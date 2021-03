LIVE Parigi-Nizza, quarta tappa in DIRETTA: i fuggitivi sul Col de Durbize (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30 14.52 Una cinquantina di metri per Pedersen, mentre la maglia gialla Bisseger retrocede nella coda del gruppo. 14.49 Si sgancia dal plotone un uomo del Team DSM. Si tratta del danese Casper Pedersen, ultimo vincitore della Parigi-Tours. 14.48 Molla il colpo nel primo tratto di vera salita Fabien Doubey (Total Direct Energie). Rimangono in cinque in vetta. 14.47 Si registra l’abbandono di Chris Lawless (Total Direct Energie). 14.45 Comincia il Col de Durbize, che non è registrato come GPM ma come traguardo intermedio che regala qualche secondo di abbuono. Non una salita semplice, con percentuali che toccano anche la doppia cifra. 14.43 Cristallizzato il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30 14.52 Una cinquantina di metri per Pedersen, mentre la maglia gialla Bisseger retrocede nella coda del gruppo. 14.49 Si sgancia dal plotone un uomo del Team DSM. Si tratta del danese Casper Pedersen, ultimo vincitore della-Tours. 14.48 Molla il colpo nel primo tratto di vera salita Fabien Doubey (Total Direct Energie). Rimangono in cinque in vetta. 14.47 Si registra l’abbandono di Chris Lawless (Total Direct Energie). 14.45 Comincia il Col de, che non è registrato come GPM ma come traguardo intermedio che regala qualche secondo di abbuono. Non una salita semplice, con percentuali che toccano anche la doppia cifra. 14.43 Cristallizzato il ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quarta tappa in DIRETTA: il gruppo si porta a 3? dai sei fuggitivi - #Parigi-Nizza #quarta… - sportface2016 : #Ciclismo, alla #ParisNice arrivano le prime salite: segui il LIVE della 4^ tappa - zazoomblog : LIVE Parigi-Nizza quarta tappa in DIRETTA: a 100 km dal traguardo il gruppo riduce a 3’55” il ritardo dai fuggitivi… - DMB_ConFusion : Due anni fa oggi, la @davematthewsbnd Band suonava alla @sallepleyel di Parigi. Nel video di Live to Love Music Do… - alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Dopo due volate e una crono, oggi tocca agli scalatori alla #ParisNice Subito partenza veloce, con numerosi attacchi p… -