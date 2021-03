Letta, un ex-dc troppo competente e moderato per offrire un sogno al Pd orfano dell’altro Enrico (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sarà la magia di un nome – Enrico – evocatore presso la base dei fasti berlingueriani del Pci o, più semplicemente, l’aria da secchione che fa tanto ceto medio riflessivo. O, forse, la condizione di protomartire della doppiezza renziana del mai dimenticato «stai sereno». Fatto sta che domenica prossima l’Enrico, inteso come Letta, riceverà dall’assemblea nazionale del Pd la corona di reggente. Una corona irta di spine, che una base delusa, stressata e confusa confida possa ritornare scintillante sulla sua testa. Ci sta. Così come ci sta tutta la riflessione supplementare sulla profondità della crisi del partito-sistema. Non minore – immaginiamo – di quella delle Fosse delle Marianne se alla fine si è ridotto a richiamare in servizio il giovane-vecchio Letta. Enrico Letta non incarna la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sarà la magia di un nome –– evocatore presso la base dei fasti berlingueriani del Pci o, più semplicemente, l’aria da secchione che fa tanto ceto medio riflessivo. O, forse, la condizione di protomartire della doppiezza renziana del mai dimenticato «stai sereno». Fatto sta che domenica prossima l’, inteso come, riceverà dall’assemblea nazionale del Pd la corona di reggente. Una corona irta di spine, che una base delusa, stressata e confusa confida possa ritornare scintillante sulla sua testa. Ci sta. Così come ci sta tutta la riflessione supplementare sulla profondità della crisi del partito-sistema. Non minore – immaginiamo – di quella delle Fosse delle Marianne se alla fine si è ridotto a richiamare in servizio il giovane-vecchionon incarna la ...

Advertising

Linkiesta : Il senso di impotenza del Pd alla ricerca di un segretario che accontenti tutti Dal cilindro Dario Franceschini ha… - Omocaig5 : @La_manina__ Bho ? Conte ha fatto, felice, un governo tête-à-tête con la Lega di Salvini e fu quest’ultimo a dire b… - SecolodItalia1 : Letta, un ex-dc troppo competente e moderato per offrire un sogno al Pd orfano dell’altro Enrico… - Chandra_85_ : RT @26julymovement: L'ho Letta ieri sera. Ma ho pensato d'aver fumato e bevuto troppo. Stamattina era ancora lì. 'Ipotesi Letta per il PD'.… - cvatelli_alsugo : RT @26julymovement: L'ho Letta ieri sera. Ma ho pensato d'aver fumato e bevuto troppo. Stamattina era ancora lì. 'Ipotesi Letta per il PD'.… -