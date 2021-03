Intesa Sanpaolo, Gros-Pietro: “In Italia impossibile altre M&A. Serve unione mercati in UE” (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – “In Italia è impossibile effettuare altre operazioni di M&A perché abbiamo raggiunto i limiti concessi dall’antitrust, tanto che abbiamo dovuto cedere parte delle filiali di Ubi“. È quanto ha affermato il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro in un’intervista a SkyTg24. “Servirebbero delle fusioni cross border – ha aggiunto – ma in questo momento non sono appetibili perché c’è troppa differenza di regolamentazioni e non c’è il mercato unico dei capitali”. Per agevolare grandi operazioni di M&A tra banche in Europa, per Gros-Pietro, servono, dunque parità dei regolamentazioni e occorre accelerare sulla Capital Markets Union. “Senza la Capital Markets Union – ha spiegato – non si riusciranno a fare ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – “Ineffettuareoperazioni di M&A perché abbiamo raggiunto i limiti concessi dall’antitrust, tanto che abbiamo dovuto cedere parte delle filiali di Ubi“. È quanto ha affermato il presidente diGian Mariain un’intervista a SkyTg24. “Servirebbero delle fusioni cross border – ha aggiunto – ma in questo momento non sono appetibili perché c’è troppa differenza di regolamentazioni e non c’è il mercato unico dei capitali”. Per agevolare grandi operazioni di M&A tra banche in Europa, per, servono, dunque parità dei regolamentazioni e occorre accelerare sulla Capital Markets Union. “Senza la Capital Markets Union – ha spiegato – non si riusciranno a fare ...

Advertising

laureyeli : RT @Caruso_BhZ: @ziacoco_ @giorgiogilestro Filiale Intesa Sanpaolo di Cologno Monzese con 10 malati, fino ad ora 6 positivi, altri 4 in att… - L_Economia : Famiglie e imprese. Il focus di Intesa Sanpaolo non cambia - infoiteconomia : Gros-Pietro: per Intesa Sanpaolo non c'è più spazio per M&A in Italia, fusioni cross border non appetibili - Giornaleditalia : Intesa Sanpaolo, Gros-Pietro: 'In Italia migliore capacità di rimbalzo' - rosabevilacqua1 : Intesa Sanpaolo, 'Allenare l'inallenabile', la sfida di Berruto ad Area X - Intesa Sanpaolo -… -