"Il problema è Salvini": lo sfregio di Padellaro ai leghisti e la Gruber annuisce. Vergogna a Otto e Mezzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Siamo nel salottino rosso-spinto di Lilli Gruber, nella puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 oggi, mercoledì 10 marzo. E si parla di Mario Draghi, del premier travolto da enormi aspettative e spesso incensato dalla stampa. "Un po' di acqua sul fuoco delle aspettative non guasterebbe", frena però Antonio Padellaro, firma del Fatto Quotidiano. Il quale, al termine del suo ragionamento, individua subito il problema di questo governo e del premier: Matteo Salvini e la Lega, ovviamente. E a Otto e Mezzo, il "problema" è sempre la Lega: toh che caso... "Intanto il fuoco delle aspettative non lo ha acceso Draghi, che ha cercato di parlare il meno possibile - spiega Padellaro -. Ma lo hanno acceso tutti coloro che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Siamo nel salottino rosso-spinto di Lilli, nella puntata diin onda su La7 oggi, mercoledì 10 marzo. E si parla di Mario Draghi, del premier travolto da enormi aspettative e spesso incensato dalla stampa. "Un po' di acqua sul fuoco delle aspettative non guasterebbe", frena però Antonio, firma del Fatto Quotidiano. Il quale, al termine del suo ragionamento, individua subito ildi questo governo e del premier: Matteoe la Lega, ovviamente. E a, il "" è sempre la Lega: toh che caso... "Intanto il fuoco delle aspettative non lo ha acceso Draghi, che ha cercato di parlare il meno possibile - spiega-. Ma lo hanno acceso tutti coloro che ...

