Foto esplicite della ex 13enne sui muri: 17enne in comunità (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con l’intento di umiliare l’ex fidanzata 13enne, ha tappezzato le strade del paese con Foto della ragazzina in posa sessualmente esplicita, corredata da un’offerta di prestazioni sessuali in pagamento. Gli agenti della sezione di Salerno della Polizia postale e della sezione di polizia giudiziaria presso la Procura per i Minorenni di Salerno hanno eseguito questa mattina un’ordinanza cautelare, con la quale il gip, su richiesta del procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, Patrizia Imperato, ha disposto la misura coercitiva del collocamento in comunità nei confronti di un 17enne residente nella provincia di Salerno. Il caso di revenge porn è avvenuto pochi giorni fa in un piccolo centro del Salernitano. Secondo quanto ricostruito, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Con l’intento di umiliare l’ex fidanzata, ha tappezzato le strade del paese conragazzina in posa sessualmente esplicita, corredata da un’offerta di prestazioni sessuali in pagamento. Gli agentisezione di SalernoPolizia postale esezione di polizia giudiziaria presso la Procura per i Minorenni di Salerno hanno eseguito questa mattina un’ordinanza cautelare, con la quale il gip, su richiesta del procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, Patrizia Imperato, ha disposto la misura coercitiva del collocamento innei confronti di unresidente nella provincia di Salerno. Il caso di revenge porn è avvenuto pochi giorni fa in un piccolo centro del Salernitano. Secondo quanto ricostruito, il ...

