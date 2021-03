Elezioni: M5S, ‘non si possono sospendere lezioni in autunno’ (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Le Elezioni non possono bloccare le lezioni. Anche il governo è consapevole che il rinvio delle Elezioni amministrative e regionali tra settembre e ottobre non può interrompere la continuità didattica delle scuole ad anno scolastico appena iniziato. Le scuole seggio sono una anacronistica e cattiva pratica che va radicalmente e drasticamente superata”. Lo affermano i deputati M5S Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali; Vittoria Casa, presidente della commissione Cultura; e Sabrina De Carlo, componente della commissione Affari costituzionali, dopo la risposta del sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, all’interrogazione a risposta immediata presentata in commissione Affari costituzionali alla Camera.“Apprezziamo l’impegno e ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) – “Lenonbloccare le. Anche il governo è consapevole che il rinvio delleamministrative e regionali tra settembre e ottobre non può interrompere la continuità didattica delle scuole ad anno scolastico appena iniziato. Le scuole seggio sono una anacronistica e cattiva pratica che va radicalmente e drasticamente superata”. Lo affermano i deputati M5S Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali; Vittoria Casa, presidente della commissione Cultura; e Sabrina De Carlo, componente della commissione Affari costituzionali, dopo la risposta del sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia, all’interrogazione a risposta immediata presentata in commissione Affari costituzionali alla Camera.“Apprezziamo l’impegno e ...

