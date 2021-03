Diffidati Liverpool-Lipsia | giocatori a rischio squalifica in vista dei quarti Champions League

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Idiindeidi finale di2020/2021. Favoriti per il passaggio del turno gli inglesi dopo lo 0-2 dell’andata, ma la crisi nera dei Reds soprattutto in casa autorizza i tedeschi a sperare nel ribaltone. Una delle due squadre andrà avanti e farà i conti con le diffide. Liste ampie per entrambe: per iltroviamo Wijnaldum, Milner e Henderson, per ilHenrichs, Kluivert, Konate, Mukiele, Nkunku, Olmo, Sabitzer, tutti aturno di stop se rimediano un cartellino giallo. SportFace.