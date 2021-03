Creed 3 | Michael B Jordan regista del film | svelata la data di uscita

(Di giovedì 11 marzo 2021)B.sarà ildi3, e MGM ha annunciato inoltre ladiprevista nelle sale del sequel.3 sarà diretto daB.e MGM, confermando la produzione dell'atteso sequel, ha inoltre annunciato ladi: il 23 novembre 2022. L'attore debutterà così in veste die, nel comunicato ufficiale, ha ammesso che da tempo voleva mettersi alla prova con il nuovo ruolo.B.ha spiegato: "Dirigere è sempre stata una mia aspirazione, ma doveva essere il momento giusto.III è quel momento, un periodo della mia vita in cui sono cresciuto e sono più sicuro di chi sono, ...

Michael B. Jordan sarà il regista di Creed 3, e MGM ha annunciato inoltre la data di uscita prevista nelle sale del sequel. Creed 3 sarà diretto da Michael B. Jordan e MGM, confermando la produzione d ...