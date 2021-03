Covid, in arrivo i vaccini: tutti i numeri e il piano per l’Italia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vaccino anti-Covid, quante persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e il piano previsto per l’Italia, numero di dosi in arrivo entro giugno È ancora tanta la preoccupazione oggi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 10 marzo 2021) Vaccino anti-, quante persone hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e ilprevisto per, numero di dosi inentro giugno È ancora tanta la preoccupazione oggi… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Advertising

petergomezblog : Covid, in arrivo una nuova stretta? - petergomezblog : Brindisi, 30 anni fa l’arrivo di 27mila albanesi in 24 ore. La storia di Pjerin: “La città ci salvò, ora dopo esser… - RegioneER : #Coronavirus in Emilia-Romagna a marzo previsto l'arrivo di 626mila dosi di vaccini. A oggi, utilizzato il 76% di q… - ilmamilio : Covid | Nuove misure e regole in arrivo. Le indicazioni del Cts. Verso zona rossa' nei fine settimana… - ComPesaresi : RT @Gabbiacane: ULTIM'ORA: In arrivo la variante rossa del covid. Il virus si disattiverà il 25 Aprile e il Primo Maggio. -