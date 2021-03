Chi è Marcella Basteri, la mamma di Luis Miguel (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una storia dai contorni ancora oggi misteriosi, che vede protagonista Luis Miguel: era il 1985 quando il cantante divenne famoso in Italia portando sul palco dell’Ariston il brano Noi ragazzi di oggi. Poco dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, precisamente un anno dopo, però un grande dolore colpì il cuore di Luis Miguel: la madre Marcella Basteri sparì, e la sua scomparsa è ancora avvolta nel mistero. Marcella Basteri è nata a Carrara nel 1947 ed era un’attrice. Così come il marito faceva parte del mondo dello spettacolo: Luisito Rey, il padre di Luis Miguel, era un chitarrista e cantante spagnolo. Il 19 aprile del 1970 diede alla luce Luis a Porto Rico. La sua vita però ... Leggi su dilei (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una storia dai contorni ancora oggi misteriosi, che vede protagonista: era il 1985 quando il cantante divenne famoso in Italia portando sul palco dell’Ariston il brano Noi ragazzi di oggi. Poco dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo, precisamente un anno dopo, però un grande dolore colpì il cuore di: la madresparì, e la sua scomparsa è ancora avvolta nel mistero.è nata a Carrara nel 1947 ed era un’attrice. Così come il marito faceva parte del mondo dello spettacolo:ito Rey, il padre di, era un chitarrista e cantante spagnolo. Il 19 aprile del 1970 diede alla lucea Porto Rico. La sua vita però ...

