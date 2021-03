“Che ne dite | a chi somiglia?” Belen Rodriguez | l’ecografia della piccola Luna Marie è già tutto un programma Anche Cecilia dice la sua

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Giorni felici perche tra non molto diventerà mamma bis. Dall’amoreshowgirl e di Antonino Spinalbese nascerà la. Un amore folle il loro, segnato però dal dolore. A raccontarlo era stata la stessa. “Ero rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo,perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati”. E prosegue: “Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato”. Una confessione toccante che aveva colpito Maurizio Costanzo ...

Advertising

Inter : ?? | SQUADRA Siamo belli, #InterFans? Voi che dite? ?? #InterAtalanta ???? #FORZAINTER - Inter : ? | #TOTW @Alexis_Sanchez se lo è meritato il suo posto nel @EASPORTSFIFA Team of the Week, che dite? #FIFA21… - europainitalia : .@vonderleyen: Orgogliosa di firmare la Dichiarazione comune sulla Conferenza sul futuro dell'Europa Vogliamo sent… - CarloBianconi7 : RT @Alfredo_easy: Se un amico dice o fa una cazzata, glielo dite? Io si, altrimenti che amico sarei? - inxredibbile : una volta una saggia disse: i boni che dite voi lo pigliano tutto nel buco del culo elenoire spirito guida di questa vita -

Ultime Notizie dalla rete : Che dite

Formiche.net

... così come il film e tutto il suo cast, anche la simpaticissima Valeria, la giovanissima donna... Cosa ne? Come potete capire, quindi, Eleonora Giovanardi ha continuato a cavalcare l'onda del ...... e io mi auguro lo siano anche le case di produzione con qualche soldo in tasca: sbrigatevi a fare un film o una serie su Pizza Pusha, e se mai " ahinoi " sarà troppo tardi, nonnon v'avevo ...Tra i titoli in evidenza: Nel lusso svetta FERRAGAMO con un balzo di oltre il 7% circa dopo i risultati 2020, migliori delle attese, che vedono una perdita netta di 72 milioni di euro a causa della ...Facebook Shares Italiani e canadesi insieme al 1° Forum “Pace Sicurezza e Prosperità” svoltosi in webinar, l’argomento trattato è stato il seguente “Governance post-conflitto: dalla Seconda Guerra Mon ...