«Canzone Segreta» | Serena Rossi torna in Rai con Luca Argentero

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Una precisazione ha aperto la conferenza stampa di Canzone Segreta. «Questo programma», ha detto Serena Rossi, «Non è una semplice carrellata di canzoni spalmate su una prima serata, ma il pretesto per conoscere meglio i sette personaggi noti che, di puntata in puntata, vi si alterneranno». L’idea, cioè, alla base del format è di utilizzare la musica come viatico dei ricordi, come strumento di indagine e conoscenza dell’uomo e della donna dietro il personaggio. «Avremo sette ospiti d’onore, provenienti dal mondo della tv, della musica e dello sport. Si siederanno su una poltrona bianca e, attraverso la canzone più importante della loro vita, rivivranno momenti e ricordi ai quali sono molto legati», ha spiegato il direttore di RaiUno, Stefano Coletta, che il programma ha deciso di far debuttare venerdì 12 marzo, in prima serata.