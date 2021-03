Calcio | Immobile | ' i migliori successi si raggiungono col lavoro di squadra' **

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma, 10 mar. (Adnkronos) - "Credo che tutta ladebba sentirsi orgogliosa e vincitrice del premio. Isicoldi". Lo dice l'attaccante della Lazio, Ciro, durante la cerimonia di consegna della Scarpa d'Oro 2020 in Campidoglio. "L'avevo vista solo dalle foto, vedere la Scarpa d'Oro da vicino fa battere il cuore. E' una soddisfazione enorme, emozionante leggere il tuo nome dopo tanti campioni e conoscendo la storia che hai vissuto. Sono orgoglioso anche per ricevere il premio in questa sala: coi tifosi sarebbe stata un'altra cosa, ma è un premio che dedico ai tifosi che soffrono nel non vederci". "I miei punti di forza li trovo nella famiglia: quello che sono lo devo a loro, a ciò che mi hanno insegnato nella ...

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Immobile

SardiniaPost

... Virginia Raggi, alla cerimonia di consegna della Scarpa d'Oro a. "Con lui oggi c'è la ... Un premio che ripaga di tutti i sacrifici di Ciro, da Torre annunziata al grande, alla Capitale ...ROMA - Festa grande in Campidoglio per Ciroche riceve la Scarpa d'Oro. E Claudio Lotito lo celebra durante la cerimonia: " È un onore essere qui per testimoniare questo ambito traguardo che è un vanto per la Lazio ma per tutta la ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 14.00 – Lazio, Immobile riceve la Scarpa d'oro: «La dedico ai ...