Luca Sablone Ultima dose somministrata 35 giorni fa. L'esperto: "Chi ha concluso il ciclo vaccinale può prendere l'infezione ma è protetto dalla malattia" Sono 10 gli ospiti della Rsa di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo, a essere risultati positivi al Coronavirus nonostante abbiano completato il ciclo di vaccinazione: agli anziani avevano somministrato entrambe le dosi di vaccino Pfizer, l'ultima delle quali 35 giorni fa. Tre persone sono state trasferite in una Rsa Covid, mentre le altre sono state isolate all'interno della struttura e a breve dovrebbe essere trasportate altrove. A comunicarlo è stata la Asl Toscana Sud Est. Nel frattempo i tamponi sono stati inviati al laboratorio per il sequenziamento: ora sono dunque in corso le verifiche per accertare se si è di fronte a una delle due varianti che fino a questo momento si sono registrate nell'Aretino, ...

Ultime Notizie dalla rete : Asintomatici contagiosi Vaccino, richiamo fatto 35 giorni fa? Dieci positivi in una Rsa: "Asintomatici, ma possono infettare". Dubbi sulle varianti ... il quale spiega: 'Il primo elemento da mettere in rilievo è che questi positivi sono asintomatici. ... E la possibilità, non esclusa, di essere contagiosi. In Italia, come in tutto il mondo, sono ormai ...

Covid, perché ora colpisce le fasce più giovani (spesso in modo lieve) Chiariamo: non tutti gli asintomatici trasmettono l'infezione, solo quelli che hanno una carica ... Sappiamo comunque che i soggetti più contagiosi sono i presintomatici, ovvero coloro che non hanno ...

"Asintomatici ma contagiosi". Il caso che fa tremare l'Italia il Giornale Come riconoscere i sintomi del covid nei bambini Le nuove varianti del covid si stanno rivelando più aggressive e contagiose, e colpiscono anche i più piccoli ... Inoltre, circa la metà dei bambini e dei ragazzi che si ammalano sono asintomatici, e ...

Coronavirus: riconoscerlo nei più piccoli Mancanza di gusto e olfatto, respiro corto e febbre alta sono solo alcuni dei sintomi tipici del covid che si manifestano nei bambini ...

