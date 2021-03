Ascolti Tv 9 marzo 2021, oltre 6,3 milioni per la Juve. Bertè all'11% (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sul Nove Deal with It Stai al gioco 594.000 (2,1%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.390.000 (24,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4.175.000 (19,4%). Alle 20 Tg1: 6.572.000 (25,6%), Tg5: 5.341.000 (... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sul Nove Deal with It Stai al gioco 594.000 (2,1%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 5.390.000 (24,3%). Su Canale 5 Avanti un Altro! 4.175.000 (19,4%). Alle 20 Tg1: 6.572.000 (25,6%), Tg5: 5.341.000 (...

Advertising

TweetNotizie : Ascolti Tv 9 marzo 2021, oltre 6,3 milioni per la Juve. Bertè all'11% - RadioSoap2 : RT @Teleblogmag: Ottimi ascolti per la partita di calcio e nulla di fatto per il nuovo appuntamento con lo show musicale di Rai Uno. #Ascol… - Teleblogmag : Ottimi ascolti per la partita di calcio e nulla di fatto per il nuovo appuntamento con lo show musicale di Rai Uno.… - marcoassante199 : RT @fabiofabbretti: Canale 5 stravince con #JuvePorto a 6,3 milioni di spettatori (24.7%). Niente da fare nemmeno per la serata #NonSonoUna… - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di martedì #9marzo ? -