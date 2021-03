Accordo Ue per dosi extra di Pfizer/BioNTech, in arrivo 532mila all'Italia (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Per affrontare le varianti aggressive del virus e per migliorare la situazione nei punti critici, è necessaria un’azione rapida e decisa. Sono lieta di annunciare oggi un Accordo con BioNTech-Pfizer, che offrirà agli Stati membri di mettere a disposizione un totale di 4 milioni di dosi di vaccini entro la fine di marzo che verranno fornite in aggiunta alle consegne già previste”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Ciò aiuterà gli Stati membri nei loro sforzi per tenere sotto controllo la diffusione di nuove varianti”, ha aggiunto. Per l’Italia - precisano fonti di palazzo Chigi - ciò equivale ad una quota aggiuntiva di 532mila dosi che saranno consegnate nelle ultime due settimane di marzo e che aiuteranno ad affrontare ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Per affrontare le varianti aggressive del virus e per migliorare la situazione nei punti critici, è necessaria un’azione rapida e decisa. Sono lieta di annunciare oggi uncon, che offrirà agli Stati membri di mettere a disposizione un totale di 4 milioni didi vaccini entro la fine di marzo che verranno fornite in aggiunta alle consegne già previste”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Ciò aiuterà gli Stati membri nei loro sforzi per tenere sotto controllo la diffusione di nuove varianti”, ha aggiunto. Per l’- precisano fonti di palazzo Chigi - ciò equivale ad una quota aggiuntiva diche saranno consegnate nelle ultime due settimane di marzo e che aiuteranno ad affrontare ...

