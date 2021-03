Willie Peyote chiede scusa a Francesco Renga | Ermal Meta e Aiello dopo le offese a Sanremo 2021

(Di martedì 9 marzo 2021)avere sparato a zero controed(che gli ha prontamente risposto per le rime ma con eleganza), ha fatto un passo indietro e,, ha chiestoa tutti e tre i suoi colleghi.siconCi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MetaErmal : Caro @willie_peyote voglio farti un dispetto e dirti quello che penso. Penso che tu sia bravo. Ieri eravamo a due m… - trash_italiano : Willie Peyote su Renga: 'ha cagato sul microfono, sembrava Aiello' Willie Peyote su Ermal: 'il primo posto Ermal n… - trash_italiano : Ambra commenta il post di Trash Italiano su Willie Peyote. #Sanremo2021 - ggiulola : RT @hamsik911: Ibla i messaggi sociali nei testi solo se ti chiami Willie Peyote #amici20 - hamsik911 : Ibla i messaggi sociali nei testi solo se ti chiami Willie Peyote #amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Willie Peyote

Dopo la finale del Festival di Sanremo 2021 , alcune dichiarazioni diavevano suscitato e provato polemiche. Al centro delle parole del cantante, in gara con "Mai dire mai (La locura)", Ermal Meta e Francesco Renga. In merito al primo, aveva criticato la ...Insomma, a movimentare il Festival di Sanremo ci ha pensato il torinese, vincitore del premio della Critica con 'Mai dire mai', in una diretta Twitch al vetriolo. Poi, ovviamente, ha ...A parte il meritato successo dei Måneskin e il grande ritorno del rock, la 71ª edizione rimarrà alla storia per lo spettro del Covid e l’addio anticipato di Amadeus e Fiorello. Ci stanno ripensando?"HA CAGAT* SUL MICROFONO" Poi le scuse: "... Non sono certo di poter garantire di non dire più nessuna minchiata nella mia vita. Quello che è giusto fare è assumersene le responsabilità..." ...