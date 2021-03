Uomini e donne, cascata di petali rossi per Roberta e Riccardo (Di martedì 9 marzo 2021) Oggi 9 marzo è andata in onda la scelta di Roberto Guarnieri e Roberta Di Padua. Un momento che i fan di Uomini e donne attendevano da diversi giorni, dopo le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle news. I due hanno deciso di lasciare insieme il programma per cominciare una nuova vita lontano dai riflettori. Vediamo nel dettaglio cosa è successo anche agli altri protagonisti. Riccardo e Roberta escono insieme da Uomini e donne È arrivato il momento tanto atteso, quello della scelta di Riccardo e Roberta. Maria De Filippi ha fatto posizionare le sedie rosse, proprio quelle di solito utilizzate per le scelte dei tronisti. Riccardo emozionatissimo, ha lasciato parlare per prima Roberta, la quale ha ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 9 marzo 2021) Oggi 9 marzo è andata in onda la scelta di Roberto Guarnieri eDi Padua. Un momento che i fan diattendevano da diversi giorni, dopo le anticipazioni diffuse da Il Vicolo delle news. I due hanno deciso di lasciare insieme il programma per cominciare una nuova vita lontano dai riflettori. Vediamo nel dettaglio cosa è successo anche agli altri protagonisti.escono insieme daÈ arrivato il momento tanto atteso, quello della scelta di. Maria De Filippi ha fatto posizionare le sedie rosse, proprio quelle di solito utilizzate per le scelte dei tronisti.emozionatissimo, ha lasciato parlare per prima, la quale ha ...

