Pd, tutti contro tutti. Dopo gli insulti la Cuppi fa la maestrina e massacra le sardine: siete distruttivi (Di martedì 9 marzo 2021) Pd, ormai è tutti contro tutti. Dopo gli insulti la Cuppi fa la maestrina e massacra le sardine: siete distruttivi. Dopo la ribellione social dei giovani dem, Valentina Cuppi prova a mettere una pezza. Che, notoriamente, finisce per essere peggio del buco che vuole andare a coprire. parliamoci chiaro: lo strappo tra i vertici del Pd e i giovani militanti si è appena consumato a suon di post e tweet. Di recriminazioni e polemiche. E segnano il passo di un partito alla resa dei conti con gli elettori. Ammazzato dai sondaggi. Costretto a guardarsi l’ombelico e a ri-progettare anima e corpo politico. Anche cedendo alle pressioni delle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) Pd, ormai èglilafa lalela ribellione social dei giovani dem, Valentinaprova a mettere una pezza. Che, notoriamente, finisce per essere peggio del buco che vuole andare a coprire. parliamoci chiaro: lo strappo tra i vertici del Pd e i giovani militanti si è appena consumato a suon di post e tweet. Di recriminazioni e polemiche. E segnano il passo di un partito alla resa dei conti con gli elettori. Ammazzato dai sondaggi. Costretto a guardarsi l’ombelico e a ri-progettare anima e corpo politico. Anche cedendo alle pressioni delle ...

Advertising

borghi_claudio : Più vedo servizi sulle stecche (mondiali) cinesi per le mascherine meno ho dubbi su a chi siano servite in realtà.… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Tre punti contro un avversario difficile per tutti' ??? L'analisi di Samir #Handanovic al term… - gennaromigliore : Con @sruotolo1 presenteremo un’interrogazione al ministro Lamorgese sui fatti di Brusciano, dove il sindaco è stato… - MRambo29 : ...e pecore che ascoltavano e che dapprima andavano contro a ciò che diceva quello con la FFP3 semi abbassata che i… - Chribbo96 : @_ThousandN Ma non c'è proprio paragone. Un campionato si può anche perdere dopo che ne vinci 9 di fila, specialmen… -