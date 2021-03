"Parola d'ordine 'basta flop'". Pirlo al primo bivio da allenatore: salvare Champions e panchina (Di martedì 9 marzo 2021) Un bivio per svoltare e non complicarsi il futuro. Andrea Pirlo sa quanto possa essere importante ribaltare il ko 2-1 dell'andata contro il Porto per centrare la qualificazione ai quarti: per sé e per la Juventus. D'altronde, l'ultimo tecnico a cui non era riuscita la rimonta agli ottavi, Maurizio Sarri l'anno scorso, l'ha poi pagata a fine stagione. Non bastò nemmeno il nono scudetto all'ex tecnico del Napoli a salvare la panchina, dopo l'eliminazione con il Lione. Per Pirlo potrebbe essere comunque diverso, considerando la scelta dirigenziale fatta lo scorso anno. Ma non per questo la Juve può accettare serenamente l'eventuale ko contro una squadra sulla carta inferiore, e sarebbe la terza volta di fila dopo quelle con Ajax e appunto Lione. «È come fosse una finale anche per il Porto: serve ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Unper svoltare e non complicarsi il futuro. Andreasa quanto possa essere importante ribaltare il ko 2-1 dell'andata contro il Porto per centrare la qualificazione ai quarti: per sé e per la Juventus. D'altronde, l'ultimo tecnico a cui non era riuscita la rimonta agli ottavi, Maurizio Sarri l'anno scorso, l'ha poi pagata a fine stagione. Non bastò nemmeno il nono scudetto all'ex tecnico del Napoli ala, dopo l'eliminazione con il Lione. Perpotrebbe essere comunque diverso, considerando la scelta dirigenziale fatta lo scorso anno. Ma non per questo la Juve può accettare serenamente l'eventuale ko contro una squadra sulla carta inferiore, e sarebbe la terza volta di fila dopo quelle con Ajax e appunto Lione. «È come fosse una finale anche per il Porto: serve ...

