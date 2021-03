Papa Francesco spiega che migrare è «un diritto doppio» (Di martedì 9 marzo 2021) Sul volo di ritorno dal viaggio in Iraq, Papa Francesco spiega di essersi stancato «molto di più che negli altri» viaggi, anche per i suoi 84 anni. Ma che sentiva «il dovere» di partire «pur consapevole dei rischi». Dice di essersi sentito «in prigione» in questi mesi di pandemia e che poter stare con la gente è «rivivere». Poi annuncia una visita in Ungheria e il desiderio di andare in Libano. Racconta dell’incontro con al-Sistani: «Credo che sia stato un messaggio universale. Ho sentito il dovere di andare a trovare un grande, un saggio, un uomo di Dio. Mi ha fatto bene all’anima, questo incontro. È una luce». L’idea del viaggio in Iraq, racconta, è nato dopo che un giornalista gli ha regalato «l’edizione spagnola de L’ultima ragazza di Nadia Mourad. L’ho letto. C’è la storia degli yazidi». Quel libro «ha lavorato dentro. Poi ho ... Leggi su linkiesta (Di martedì 9 marzo 2021) Sul volo di ritorno dal viaggio in Iraq,di essersi stancato «molto di più che negli altri» viaggi, anche per i suoi 84 anni. Ma che sentiva «il dovere» di partire «pur consapevole dei rischi». Dice di essersi sentito «in prigione» in questi mesi di pandemia e che poter stare con la gente è «rivivere». Poi annuncia una visita in Ungheria e il desiderio di andare in Libano. Racconta dell’incontro con al-Sistani: «Credo che sia stato un messaggio universale. Ho sentito il dovere di andare a trovare un grande, un saggio, un uomo di Dio. Mi ha fatto bene all’anima, questo incontro. È una luce». L’idea del viaggio in Iraq, racconta, è nato dopo che un giornalista gli ha regalato «l’edizione spagnola de L’ultima ragazza di Nadia Mourad. L’ho letto. C’è la storia degli yazidi». Quel libro «ha lavorato dentro. Poi ho ...

